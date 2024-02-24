Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçının kamp kadrosunu duyurdu.

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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde küme düşme hattından çıkmak isteyen Osman Zeki Korkmaz'ın takımı İstanbulspor ile yükselişe geçmeyi hedefleyen Fernando Santos'un takımı Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan maç 25 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

3 futbolcu alınmadı

Bu kritik müsabaka öncesinde ise Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi ve Ante Rebic yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu