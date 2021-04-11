- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş'ın Kadın Futbol Takımı oyuncusu Karabulut'tan halay videosu
Beşiktaş'ın Kadın Futbol Takımı oyuncusu Karabulut'tan halay videosu
Beşiktaş'ın kadın futbol takımından Arzu Karabulut, Kürtçe müzik eşliğinde halay çektiği videoyu paylaştı.
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 14:58
- Güncelleme : 11.04.2021 - 16:07
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Arzu Karabulut, sosyal medya hesabından eğlenceli bir video paylaştı.
HALAY ÇEKTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI
Karabulut, soyunma odasında Kürtçe müzik eşliğinde halay çekip eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşınca takipçileri tarafından ilgi gördü.
Karabulut Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Anladınız siz onu” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Kadın Futbol Takımı oyuncusu Karabulut'tan halay videosu İZLE