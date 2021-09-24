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    Beşiktaş'ın kadrosuna altyapıdan 3 takviye

    Beşiktaş, U19 takımından Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar'ın Altay maçı kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 16:07
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    Beşiktaş'ın kadrosuna altyapıdan 3 takviye

    Süper Lig'in 7. haftasında İzmir'de Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor.

    Toplamda 11 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılarda patron Sergen Yalçın, çözüm bulmak için kollarını sıvadı.

    3 İSİM ÇAĞIRILDI

    Yedek kulübesinde faydalanabileceği oyuncu sayısı azalan Yalçın, altyapıdan üç oyuncuyu İstanbul'dan İzmir'e çağırdı.

    Altyapıdan çağrılan isimlerin Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar olduğu duyuruldu.

    Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan oyuncular ise şu şekilde:

    Vida, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rachid Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Teixeira, Rosier, Larin ve Montero.

    Beşiktaş ın kadrosuna altyapıdan 3 takviye #1

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