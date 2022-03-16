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    Beşiktaş'ın kalesi 18'lik Emre'ye emanet

    Beşiktaş'ın Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Hatayspor maçında 2004 doğumlu Emre Bilgin kaleye geçecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 14:09
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    Beşiktaş'ın kalesi 18'lik Emre'ye emanet

    Beşiktaş’ın Galatasaray ile oynadığı derbide sarı kart gören Ersin Destanoğlu, cezalı duruma düştü. Siyah Beyazlılar'ın 2. kalecisi Mert Günok da sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

    Beşiktaş’ın Süper Lig’in 30. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında Emre Bilgin görev yapacak. Siyah Beyazlılar'ın altyapısında yetişen 18 yaşındaki file bekçisi, son 2 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor.

    Beşiktaş ın kalesi 18 lik Emre ye emanet #1

    A TAKIM İLE İLK MAÇINA ÇIKACAK

    Emre, Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Hatayspor maçında A Takım ile ilk maçına çıkacak.

    Siyah-Beyazlılar'da yedek kaleci ise yine altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin olacak.

    Beşiktaş ın kalesi 18 lik Emre ye emanet #2

    EMRE BİLGİN KİMDİR?

    Eylül 2013’te, 9 yaşındayken futbola Bayrampaşa Demirspor’da başlayan Emre Bilgin, Ekim 2014’te Beşiktaş'a transfer oldu.

    Emre Bilgin, 2020 sezonunda Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Beşiktaş A Takımı antrenmanlarına katılması için talimat verildi. Genç oyuncu, 2020 Ağustos ayında Beşiktaş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

    Beşiktaş U17 takımında forma giyen Bilgin ayrıca Türkiye Milli Takımı alt kategorilerinde de kendine yer buldu.

    Beşiktaş ın kalesi 18 lik Emre ye emanet #3

    MİLLİ TAKIM KARİYERİ

    • Türkiye U16 – (12 maç)
    • Türkiye U15 – (6 maç)

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