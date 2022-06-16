Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu mu?

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu mu?

Yeni sezona başlamak için gün sayan Beşiktaş'ın taraftarı, "Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı.

Sergen Yalçın ile şampiyon olan ancak kötü gidişten dolayı Önder Karaveli'yi başa geçiren Beşiktaş, yoluna Valerien Ismael ile devam ediyor.

Sezon içerisinde teknik direktör değişimleri ile gündeme gelen Beşiktaş, yeni sezonda şampiyon adayı olmak istiyor.

Yeniden ayağı kalkmak ve gücünü göstermek isteyen Beşiktaş, yeni futbolcuları kadrosuna katacak.

Bu futbolcular Valerien Ismael'in tercihlerine göre belirlenecek ve Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Sezonu ilk açan Fenerbahçe olurken, Beşiktaş'ın kamp kadrosu taraftarları tarafından merak edilmeye başlandı.

Bu kapsamda taraftarlar, "Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirmeye başladı.

Peki, Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu mu? İşte yanıtı...

Beşiktaş'ın kamp porgramı belli oldu mu?

Beşiktaş yeni sezonu Nevzat Demir Tesisleri'nde açsa da yurt dışında iki kamp dönemi geçirecek.

Siyah-beyazlıların ilk kampı Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde düzenlenecek ve hazırlıklar 5-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

İkinci kamp dönemi ise 20-27 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde sürecek.