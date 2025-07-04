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Beşiktaş ile anlaşamamıştı: Bright Osayi Samuel, Birmingham’a transfer oldu

Championship ekiplerinden Birmingham City, Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Beşiktaş ile anlaşamamıştı: Bright Osayi Samuel, Birmingham’a transfer oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Bright Osayi-Samuel ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

Siyah-beyazlılar, Osayi-Samuel ile yıllığı 1.9 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladı.

Ancak 27 yaşındaki futbolcunun babası Nelson Osayi, siyah-beyazlılardan sezon başına 300 bin euro daha ücret istedi.

SON DAKİKA TALEPLERİ SONRASI BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ 

Bunun üzerine Osayi'nin Beşiktaş'a transferi durduruldu.

Osayi'nin babasının ekstra ücret talebine sinirlenen başkan Serdal Adalı, "Osayi Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık." sözleriyle transferi iptal etti.

YENİ TAKIMI AÇIKLANDI 

Yeniden Beşiktaş'a haber gönderen Osayi'nin bu isteği de karşılıksız kalınca transfer tamamen rafa kaldırılmış oldu.

Bu gelişmenin ardından Osayi-Samuel'in yeni takımı netleşti.

Geçtiğimiz sezon Championship'e yükselen Birmingham City, 27 yaşındaki Nijeryalı sağ beki kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi Osayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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