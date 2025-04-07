Beşiktaş’ın, Kasımpaşa'ya karşı galibiyet özlemi 4 maça çıktı

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla rakibine karşı galibiyet hasretini de sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, SON 3 MAÇI KAYBETMİŞTİ

Beşiktaş, lacivert-beyazlı ekip ile ligde oynadığı son 3 müsabakayı da kaybetmişti.

Bu sezonun ilk yarısında evinde rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon oynadığı karşılaşmaları da 2-1 ve 3-1’lik skorlarla mağlup tamamlamıştı.

SON GALİBİYET 2023'TE

Beşiktaş, Kasımpaşa’ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 3 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda 5-2’lik skorla almıştı.