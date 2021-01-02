- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi: Ghezzal yok, Josef var
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi: Ghezzal yok, Josef var
Yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, sakatlıkları bulunan Ghezzal, Ljajic ve Gökhan Töre ile annesinin cenaze töreni için Kamerun'a giden Aboubakar kadroya dahil edilmedi.
- Haber Merkezi
- 02.01.2021 - 13:42
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Bugün şehre hareket edecek olan siyah-beyazlılarda, kamp kadrosu açıklandı.
GHEZZAL YOK, JOSEF VAR
Kartal'da sakatlıkları bulunan Ljajic, Gökhan Töre ve Ghezzal kafileye dahil edilmezken, hafta içinde antrenmanlara başlayan Josef de Souza kadroya alındı.
Ayrıca annesinin cenazesi için Kamerun'a giden Vincent Aboubakar da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.