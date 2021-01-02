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Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi: Ghezzal yok, Josef var

Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi: Ghezzal yok, Josef var

Yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, sakatlıkları bulunan Ghezzal, Ljajic ve Gökhan Töre ile annesinin cenaze töreni için Kamerun'a giden Aboubakar kadroya dahil edilmedi.