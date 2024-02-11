Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

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Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın takımı Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 12 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Bu kritik maç öncesinde ise konuk ekip siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş eksikleri duyurdu

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem olan Rachid Ghezzal ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç Mondihome Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmediler.