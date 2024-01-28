Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi

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Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.
Beşiktaş'ın, Sivasspor deplasmanında kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
2.5 dakikalık incelemenin ardından penaltı iptal edildi
Hakem Ali Şansalan, 18. dakikada Poungouras ile Salih Uçan arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı kararı verdi.
Hakem Şansalan, VAR hakemi Serkan Tokat'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu VAR'da yaklaşık 2.5 dakika izledi ve penaltı kararını iptal etti.
Penaltı kararının iptal edilmesinin ardından oyun, hava atışı ile başladı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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