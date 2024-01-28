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Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi Beşiktaş'ın Sivasspor'a konuk olduğu mücadelede siyah-beyazlı takımın ilk yarıda kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.