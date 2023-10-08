Beşiktaş'ın kazandığı penaltı VAR'dan döndü Beşiktaş, İstanbulspor'la oynadığı maçta penaltı kazandı. VAR kontrolü sonrasında ise penaltı iptal edildi.

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Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Bu mücadelenin ikinci yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekip siyah-beyazlıların kazandığı penaltı VAR tarafından iptal edildi.

Hakem penaltı noktasını gösterdi

Maçın 58. dakikasında Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında Muleka'nın ortaya çevirdiği topu arka direkte savunma istediği gibi uzaklaştıramadı.

Ceza alanı ön çizgisinden Tayfur Bingöl bu topu sol ayağıyla vurdu. Hemen önündeki Loshaj'dan dönen top sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Kararını değiştirdi

Daha sonra ise Numanoğlu, VAR'dan gelen uyarı üzerine penaltı kararını değerlendirmek için saha kenarındaki monitörün başına gitti.

Pozisyonu izleyen hakem, Tayfur'un şutunda topun Loshaj'ın kolundan değil de karnından döndüğünü belirledi ve penaltı kararını iptal etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)