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    Beşiktaş'ın Konya kafilesi: Cenk Tosun kadroda

    Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, kafileye dahil edilen isimler belli oldu.
    • Özel İçerik
    • 10.02.2021 - 13:49
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    Beşiktaş'ın Konya kafilesi: Cenk Tosun kadroda

    Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 yendiği Konyaspor ile bu kez Türkiye Kupası'nda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, 3 isim kadroya alınmadı.

    Orta Çizgi'nin haberine göre; Şehre hareket edecek olan siyah-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Rıdvan ile yeni transfer Bilal Ceylan kafileye dahil edilmedi.

    CENK TOSUN KADRODA

    Diğer yeni transfer Cenk Tosun ise ilk kez kadroya alındı.

    Beşiktaş ın Konya kafilesi: Cenk Tosun kadroda #1

    İşte 21 kişilik kamp kadrosu:

    Ersin Destanoğlu
    Utku Yuvakuran
    Valentin Rosier
    Fabrice N'Sakala
    Serdar Saatçi
    Montero
    Welinton
    Domagoj Vida
    Josef de Souza
    Atiba Hutchinson
    Necip Uysal
    Oğuzhan Özyakup
    Mensah
    Gökhan Töre
    Ajdin Hasic
    Rachid Ghezzal
    Kevin N'Koudou
    Adem Ljajic
    Vincent Aboubakar
    Cyle Larin
    Cenk Tosun

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