Beşiktaş'ın Konya kafilesi: Cenk Tosun kadroda

Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, kafileye dahil edilen isimler belli oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 yendiği Konyaspor ile bu kez Türkiye Kupası'nda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, 3 isim kadroya alınmadı.

Orta Çizgi'nin haberine göre; Şehre hareket edecek olan siyah-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Rıdvan ile yeni transfer Bilal Ceylan kafileye dahil edilmedi.

CENK TOSUN KADRODA

Diğer yeni transfer Cenk Tosun ise ilk kez kadroya alındı.

İşte 21 kişilik kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Valentin Rosier

Fabrice N'Sakala

Serdar Saatçi

Montero

Welinton

Domagoj Vida

Josef de Souza

Atiba Hutchinson

Necip Uysal

Oğuzhan Özyakup

Mensah

Gökhan Töre

Ajdin Hasic

Rachid Ghezzal

Kevin N'Koudou

Adem Ljajic

Vincent Aboubakar

Cyle Larin

Cenk Tosun