- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş'ın Konya kafilesi: Cenk Tosun kadroda
Beşiktaş'ın Konya kafilesi: Cenk Tosun kadroda
Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, kafileye dahil edilen isimler belli oldu.
- Özel İçerik
- 10.02.2021 - 13:49
Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 yendiği Konyaspor ile bu kez Türkiye Kupası'nda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, 3 isim kadroya alınmadı.
Orta Çizgi'nin haberine göre; Şehre hareket edecek olan siyah-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Rıdvan ile yeni transfer Bilal Ceylan kafileye dahil edilmedi.
CENK TOSUN KADRODA
Diğer yeni transfer Cenk Tosun ise ilk kez kadroya alındı.
İşte 21 kişilik kamp kadrosu:
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Valentin Rosier
Fabrice N'Sakala
Serdar Saatçi
Montero
Welinton
Domagoj Vida
Josef de Souza
Atiba Hutchinson
Necip Uysal
Oğuzhan Özyakup
Mensah
Gökhan Töre
Ajdin Hasic
Rachid Ghezzal
Kevin N'Koudou
Adem Ljajic
Vincent Aboubakar
Cyle Larin
Cenk Tosun