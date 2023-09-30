Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belirlendi

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, 1 Ekim Pazar akşamı saat 19.00'da Konyaspor ile deplasmanda oynayacak.
Karşılaşma için Konya'ya hareket eden Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren; Mert Günok, Gedson Fernandes, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Ante Rebic kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan İnler, Tayfur Bingöl ve Emrecan Bulut da kadroya dahil edilmedi.
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy.