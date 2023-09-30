Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belirlendi Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda 8 futbolcu kafilede yer almadı.

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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, 1 Ekim Pazar akşamı saat 19.00'da Konyaspor ile deplasmanda oynayacak.

Karşılaşma için Konya'ya hareket eden Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren; Mert Günok, Gedson Fernandes, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Ante Rebic kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta ayrıca Gökhan İnler, Tayfur Bingöl ve Emrecan Bulut da kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: