Beşiktaş’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Elan Ricardo yine yok

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Süper Lig’in 28. hafta maçında Beşiktaş, yarın 20.30’da Konya Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak.

Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Konya’ya hareket edecek.

KONYASPOR KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Siyah-beyazlılarda bu müsabakanın kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlıkları bulunan Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Jonas Svensson’un yanı sıra Elan Ricardo kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlı taraftarların 'Ne oldu bu çocuğa?' diye sorduğu Ricardo'nun alışma sürecini henüz atlamadığı öğrenilmişti.

ELAN RICARDO YİNE YOK

Ülkesi dışında ilk kez forma giyecek olan genç futbolcu, hem iklim değişikliği hem de beslenme farkları nedeniyle hasta olduğu için özel bir adaptasyon programına tabi tutuluyordu.

Beşiktaş’ın 21 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: