Beşiktaş'ın kötü serisi 28 yıl sonra tekrarlandı

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de mücadele ettiği Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi.
Ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlıların, son haftalarda evinde ortaya koyduğu kötü performans da devam etti.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa yenilgisiyle birlikte iç sahada oynadığı son 3 maçı da kaybetti.
Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’ye, 17. haftada Alanyaspor’a ve son olarak da Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorlarla kaybetti.
Alınan bu kötü sonuçlarla siyah-beyazlılar 28 yıl sonra aynı şanssızlığı yaşadı. Beşiktaş son olarak 1996 yılında evinde üst üste 3 maçta yenilmişti.
Taraftarın protestosu devam etti
Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar, Da Costa'nın üçüncü golünün ardından futbolculara tepki gösterdi.
Futbolcuların aleyhine tezahürat yapan siyah-beyazlı futbolseverler, bekleneni veremeyen Onur Bulut'u da zaman zaman ıslıkladı.
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