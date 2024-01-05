Beşiktaş'ın kötü serisi 28 yıl sonra tekrarlandı
ensonhaber.com

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de mücadele ettiği Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi.

Ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlıların, son haftalarda evinde ortaya koyduğu kötü performans da devam etti.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa yenilgisiyle birlikte iç sahada oynadığı son 3 maçı da kaybetti.

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’ye, 17. haftada Alanyaspor’a ve son olarak da Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorlarla kaybetti.

Alınan bu kötü sonuçlarla siyah-beyazlılar 28 yıl sonra aynı şanssızlığı yaşadı. Beşiktaş son olarak 1996 yılında evinde üst üste 3 maçta yenilmişti.

Taraftarın protestosu devam etti

Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar, Da Costa'nın üçüncü golünün ardından futbolculara tepki gösterdi.

Futbolcuların aleyhine tezahürat yapan siyah-beyazlı futbolseverler, bekleneni veremeyen Onur Bulut'u da zaman zaman ıslıkladı.