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Beşiktaş'ın kötü serisi 28 yıl sonra tekrarlandı

Beşiktaş'ın kötü serisi 28 yıl sonra tekrarlandı Süper Lig’in 19. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’ya 3-1 kaybeden Beşiktaş, evinde oynadığı son 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Böylelikle siyah-beyazlılar 28 yıl sonra bu kötü seriyi tekrarlamış oldu.