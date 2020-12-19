Beşiktaş'ın Ljajic ve Vida için istediği para

Beşiktaş'ın Ljajic ve Vida için istediği para

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Ljajic ve Vida, gönderilecekler listesine konuldu. Yönetim, iki futbolcu için 10 milyon euro istiyor.

İç transferde Ersin Destanoğlu ile Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmelerini uzatan Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istemediği isimleri satılığa çıkardı.

10 MİLYON EURO

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Adem Ljajic ve Domagoj Vida için teklif gelmesini bekleyen siyah-beyazlı idareciler, iki futbolcu için toplam 10 milyon euro fiyat biçti.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMELERİ VAR

Yönetim, gitmek istememeleri halinde iki futbolcudan da maaş indirimi talep edecek.

Yıllık maaşları toplamda 7 milyon euroyu bulan Ljajic ve Vida'nın Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.