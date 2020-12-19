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    Beşiktaş'ın Ljajic ve Vida için istediği para

    Beşiktaş'ın Ljajic ve Vida için istediği para

    Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Ljajic ve Vida, gönderilecekler listesine konuldu. Yönetim, iki futbolcu için 10 milyon euro istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 11:51
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 11:52
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    İç transferde Ersin Destanoğlu ile Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmelerini uzatan Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istemediği isimleri satılığa çıkardı.

    10 MİLYON EURO

    Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Adem Ljajic ve Domagoj Vida için teklif gelmesini bekleyen siyah-beyazlı idareciler, iki futbolcu için toplam 10 milyon euro fiyat biçti.

    Beşiktaş ın Ljajic ve Vida için istediği para #1

    2022'YE KADAR SÖZLEŞMELERİ VAR

    Yönetim, gitmek istememeleri halinde iki futbolcudan da maaş indirimi talep edecek.

    Yıllık maaşları toplamda 7 milyon euroyu bulan Ljajic ve Vida'nın Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Beşiktaş ın Ljajic ve Vida için istediği para #2

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