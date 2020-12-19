- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı: Utku yok
Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı: Utku yok
Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 15:58
Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Cezası bulunan Rosier, sakatlıkları bulunan Ljajic ve Gökhan Töre'nin yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan Utku Yuvakuran kadroda yer almadı.