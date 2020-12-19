Haberler

Futbol Haberleri

Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı: Utku yok

Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı: Utku yok

Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.