Euro
9.3526
-1.11%
Dolar
7.6286
-0.96%
Altın
461.53
-1.12%
Borsa
1.408
0.64%
Bitcoin
179.110
3.24%
EXEN Coin
11.18
-3.95%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı: Utku yok

    Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 15:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı: Utku yok

    Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Cezası bulunan Rosier, sakatlıkları bulunan Ljajic ve Gökhan Töre'nin yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan Utku Yuvakuran kadroda yer almadı.

    İşte Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçı kadrosu:

    Beşiktaş ın maç kadrosu açıklandı: Utku yok #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir