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- Beşiktaş'ın Malatya kafilesi: Cenk ve Montero yok
Beşiktaş'ın Malatya kafilesi: Cenk ve Montero yok
Beşiktaş Kulübü, Yeni Malatyaspor maçı için Malatya'ya hareket eden futbol takımının kadrosunda yer alan isimleri açıkladı.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 13:34
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, yola çıktı.
Yarın oynanacak kritik maç öncesi kafilede yer alan isimler açıklanırken, sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ile Montero'nun kadroda yer almadıkları belirtildi.
VIDA VE GHEZZAL İYİLEŞTİ
Sakatlıktan kurtulan Vida ve Ghezzal ise Malatya'ya götürüldü.
Kadro şu şekilde: