Beşiktaş'ın parlayan ismi: Jonas Svensson Beşiktaş'ta gönderilmesi beklenen Jonas Svensson, son dönemdeki performansıyla Giovanni van Bronckhorst'un güvenini boşa çıkarmadı.

Haber Merkezi

Beşiktaş’ın tecrübeli sağ beki Jonas Svensson, performansıyla yeni bir başarı hikayesine imza atmaya başladı.

Adana Demirspor’da 2,5 sezon boyunca sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Svensson, geçtiğimiz ara transfer döneminde bonservis bedeli olmaksızın Beşiktaş’a katılmıştı.

Geçen sezonun ikinci yarısında beklentilerin gerisinde kalan Norveçli futbolcu, Giovanni van Bronckhorst'un gelişiyle birlikte adeta yeniden formunu buldu.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORDU

Yeni sezon öncesi kadroda düşünülmediği iddia edilse de, Van Bronckhorst’un güvenini kısa sürede kazandı.

Galatasaray’la oynanan Süper Kupa finalinde 1 gol ve 1 asistlik performansıyla büyük alkış aldı ve ilk 11’deki yerini sağlamlaştırdı.

Svensson’un son dönemdeki performansı, Trabzonspor deplasmanında Gedson Fernandes’e yaptığı şık asistle de pekişti.

Hem defansta hem de hücumda takımına büyük katkılar sağlayan Jonas Svensson’un, oynadıkça özgüvenini geri kazandığı ve gerçek oyun kimliğine kavuştuğu gözleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon geride kalan 7 resmi maçın hepsine ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki Jonas Svensson, bu süreçte 1 gol atıp, 2 asist yaparak Beşiktaş’a önemli bir katkı sağladı.