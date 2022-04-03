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    Beşiktaş'ın penaltı beklediği an

    Beşiktaş'ın penaltı beklediği an

    Süper Lig'in kritik maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırladı. 28. dakikada Batshuayi ile Puchacz'ın yaşadığı pozisyonda siyah-beyazlılar penaltı bekledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 21:14
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 21:21
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    Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş maçında siyah beyazlılar penaltı bekledi.

    Mücadelenin 28. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında, Rachid Ghezzal pasını penaltı noktası civarındaki Michy Batshuayi'ye pasını verdi. Belçikalı oyuncu topu çekip vuruş açısını düzeltmek istedi ancak top ayağından açıldı. Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

    VAR UYARMADI

    Hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Erkan Engin'in pozisyonu incelemesini bekledi. VAR'dan pozisyonu izlemek için uyarı gelmeyince mücadele taçla devam etti.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ve futbolcular, devam kararı sonrası itirazda bulundular.

    Beşiktaş ın penaltı beklediği an #1

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)


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