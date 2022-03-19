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    Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

    Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

    30. haftada Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta rakip ceza sahasında yerde kalan Larin'in pozisyonunda hakem Yasin Kol, devam kararı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 19:17
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 19:46
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    Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın konuğu Hatayspor...

    Yüksek tempoda başlayan mücadelede Beşiktaş, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

    HAKEM DEVAM DEDİ

    7. dakikada sol kanattan Rıdvan'ın içeriye ortaladığı topu Larin kontrol etti ve ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı.

    Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklese de hakem oyunu devam ettirdi.

    Beşiktaş ın penaltı beklediği pozisyon #1

    Beşiktaş ın penaltı beklediği pozisyon #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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