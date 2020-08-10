Beşiktaş'ın rakibi PAOK'u yakından tanıyalım

Devler Ligi'nde siyah-beyazlıların rakibi olan PAOK'ta, eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch da forma giyiyor.

Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçında Yunan ekibi PAOK ile eşleşti.

Yunanistan Ligi'nin köklü takımlarından PAOK ön elemelerde Türk temsilcilerinin sık karşılaştığı takımlardan biri olarak dikkat çekiyor. 2010 yılında Fenerbahçe'yi eleyen Yunan ekibi 2018/19 sezonu da Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu önderliğinde şampiyon tamamlamıştı.

3 ŞAMPİYONLUĞU VAR

PAOK'un renkleri de tıpkı Beşiktaş gibi siyah-beyaz. Maçlarını 28 bin 701 kapasiteli Toumba Stadı'nda oynayan Yunan ekibi, kurulduğu 1928 yılından bu yana 3 kez şampiyon oldu.

STOCK VE AKPOM DİKKAT ÇEKİYOR

Kadrosunda adı Beşiktaş ile anılan Akpom da yer alan PAOK'ta en dikkat çeken isimlerin başında ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch yer alıyor. Şu anda koronavirüs nedeniyle dinlenmeye çekilen Slovak futbolcunun Beşiktaş maçında sahada yer alıp yer almayacağı henüz bilinmiyor.

Şampiyonluğu bu sezon Olimpiakos'a kaptıran PAOK, ligi 73 puanla ikinci sırada bitirdi.