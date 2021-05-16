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Beşiktaş'ın şampiyon olduğu an
Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. O anlar kameralara da yansıdı.
- Haber Merkezi
- 16.05.2021 - 01:06
- Güncelleme : 16.05.2021 - 01:14
Süper Lig'in 42. haftasında kıran kırana mücadeleler yaşandı. Beşiktaş deplasmanda rakibi Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Ligin uzun bir bölümünde liderliği bırakmayan siyah-beyazlılar, son haftalarda neredeyse şampiyonluğu kaybedecekti.
Maçın son anlarında teknik ekip ve yöneticiler heyecanla kenarda beklediler.
Maç sonrası Beşiktaş'ın yaşadığı şampiyonluk sevinci-Video
MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ
Hakem Fırat Aydınus'un son düdüğü çalmasıyla da Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın bitiş düdüğüyle teknik ekip ve yöneticiler saha içine girerek şampiyonluğu kutladılar.
O anlar kameralara yansıdı.
(Görüntüler ve video beIN Sports'tan alınmıştır.)