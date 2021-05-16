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Beşiktaş'ın şampiyon olduğu an

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu an

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. O anlar kameralara da yansıdı.