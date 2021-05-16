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    Beşiktaş'ın şampiyon olduğu an

    Beşiktaş'ın şampiyon olduğu an

    Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. O anlar kameralara da yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 01:06
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 01:14
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    Süper Lig'in 42. haftasında kıran kırana mücadeleler yaşandı. Beşiktaş deplasmanda rakibi Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

    Ligin uzun bir bölümünde liderliği bırakmayan siyah-beyazlılar, son haftalarda neredeyse şampiyonluğu kaybedecekti.

    Maçın son anlarında teknik ekip ve yöneticiler heyecanla kenarda beklediler.

    Maç sonrası Beşiktaş'ın yaşadığı şampiyonluk sevinci-Video

    Beşiktaş ın şampiyon olduğu an #1

    MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

    Hakem Fırat Aydınus'un son düdüğü çalmasıyla da Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti.

    Maçın bitiş düdüğüyle teknik ekip ve yöneticiler saha içine girerek şampiyonluğu kutladılar.

    O anlar kameralara yansıdı.

    Beşiktaş ın şampiyon olduğu an #2

    Beşiktaş ın şampiyon olduğu an #3(Görüntüler ve video beIN Sports'tan alınmıştır.)

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