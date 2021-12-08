Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi geliri

Devler Ligi'nde sıfır çeken temsilcimiz Beşiktaş, başarısız sonuçlara rağmen toplam 25 milyon euroyu kasasına götürdü. Bununla birlikte doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin önemi de anlaşıldı.

UEFA sezon başında Şampiyonlar Ligi prim sistemini açıklarken, gruplarda tüm takımlara galibiyet başına tam 2.8 milyon euro verileceğini duyurmuştu.

Beraberliğin primi ise 930 bin euro olarak belirlenmişti. Çıktığı 6 maçtan da puansız ayrılan temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni ödülsüz kapattı ve UEFA primlerini kasasına koyamadı.

25 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ

15 milyon 640 bin euro ayakbastı ücretiyle Şampiyonlar Ligi'ne başlayan Beşiktaş, 10 milyon 233 bin euro da katsayı bonusu elde etti. Grup aşamasında para ödüllerini rakiplerine kaptıran siyah-beyazlılar, toplam 25 milyon 873 bin euro kasasına koydu. (340 milyon lira)

DAHA TV VE PAZARLAMA GELİRİ DE EKLENECEK

UEFA, sezon sonunda naklen yayın ve pazarlama gelirlerini de hesaplayarak kulüplere ödemeler yapacak.

Kara Kartal'ın toplam gelirinin, sezon sonunda 30 milyon euroya yakın bir ücret olması bekleniyor.

Başakşehir, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ni 24 milyon euro gelirle kapatmıştı.

ÜLKE PUANINDA İLK 15 NEDEN ÖNEMLİ

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.

Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok uzak ihtimal görünen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

Öte yandan ilk 15'e girsek bile Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderme şansımız kalmadı. Bunun için en az 13. sırada yer almamız gerekiyor.