Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Kadrosuna son olarak yıldız futbolcu Miralem Pjanic'i katan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için belirlediği listeyi UEFA'ya gönderdi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek tek takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar yeni sezonda Avrupa’da başarı isterken, bu doğrultuda transfer hamleleri gerçekleştirdi.

Kadrosunu güçlendiren Beşiktaş son olarak Barcelona’dan Miralem Pjanic’i de kadrosuna kattı.

Beşiktaş , UEFA'ya listeyi gönderdi. Siyah beyazlılar yeni transferi Miralem Pjanic'i de listeye dahil etti.

BEŞİKTAŞ’IN UEFA’YA GÖNDERDİĞİ KADRO

KALECİ: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

DEFANS: Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, NSakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Vida, Welinton

ORTA SAHA: Josef de Souza, Necip Uysal, Salih Uçan, Mehmet Topal, NKoudou, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Oğuzhan Özyakup

FORVET: Batshuayi, Cyle Larin, Kenan Karaman