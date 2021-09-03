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    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

    Kadrosuna son olarak yıldız futbolcu Miralem Pjanic'i katan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için belirlediği listeyi UEFA'ya gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 14:00
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    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek tek takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar yeni sezonda Avrupa’da başarı isterken, bu doğrultuda transfer hamleleri gerçekleştirdi.

    Kadrosunu güçlendiren Beşiktaş son olarak Barcelona’dan Miralem Pjanic’i de kadrosuna kattı.

    Beşiktaş , UEFA'ya listeyi gönderdi. Siyah beyazlılar yeni transferi Miralem Pjanic'i de listeye dahil etti.

    Beşiktaş ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu #1

    BEŞİKTAŞ’IN UEFA’YA GÖNDERDİĞİ KADRO

    KALECİ: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

    DEFANS: Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, NSakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Vida, Welinton

    ORTA SAHA: Josef de Souza, Necip Uysal, Salih Uçan, Mehmet Topal, NKoudou, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Oğuzhan Özyakup

    FORVET: Batshuayi, Cyle Larin, Kenan Karaman

    Beşiktaş ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu #2

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