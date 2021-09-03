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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Kadrosuna son olarak yıldız futbolcu Miralem Pjanic'i katan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için belirlediği listeyi UEFA'ya gönderdi.
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 14:00
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek tek takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar yeni sezonda Avrupa’da başarı isterken, bu doğrultuda transfer hamleleri gerçekleştirdi.
Kadrosunu güçlendiren Beşiktaş son olarak Barcelona’dan Miralem Pjanic’i de kadrosuna kattı.
Beşiktaş , UEFA'ya listeyi gönderdi. Siyah beyazlılar yeni transferi Miralem Pjanic'i de listeye dahil etti.
BEŞİKTAŞ’IN UEFA’YA GÖNDERDİĞİ KADRO
KALECİ: Ersin Destanoğlu, Mert Günok
DEFANS: Rosier, Rıdvan Yılmaz, Montero, NSakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Vida, Welinton
ORTA SAHA: Josef de Souza, Necip Uysal, Salih Uçan, Mehmet Topal, NKoudou, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Oğuzhan Özyakup
FORVET: Batshuayi, Cyle Larin, Kenan Karaman