Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

Shakhtar Donetsk'in, Monaco'yu elemesi sonucu temsilcimiz Beşiktaş, kuraya 4. torbadan katılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play off turu maçları tamamlandı.

Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Benfica rakiplerini yenmesinin ardından gruplara kaldı.

BEŞİKTAŞ 4. GRUPTA

Shakhtar Donetsk'in, Monaco'yu elemesi sonucu temsilcimiz Beşiktaş 4. Grupta yer alacak ve ilk 3 torbadan birer takımla aynı grupta yarışacak.

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg

KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA YAPILACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, bugün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek.

Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

EYLÜLDE MAÇLAR BAŞLIYOR

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak.

Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.