Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Ligi'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezasının CAS tarafından onanmasıyla birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezasının geçtiğimiz gün yapılan açıklamayla, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onaylandığı belirtildi. Bu durumda ise Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti Beşiktaş'a geçti.

Beşiktaş'ın Devler Ligi ön elemesi oynaması durumunda da muhtemel rakipleri belli oldu.

İkinci turdan başlayacak olan siyah-beyazlılar, seri başı konumunda olacak ve bu turun geçilmesi halinde seri başı olma avantajı 3. turda da sürecek.

Buna göre Beşiktaş'ın 2. turdaki olası rakipleri şöyle:

PAOK (Yunanistan)

AZ Alkmaar (Hollanda)

Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)

Siyah beyazlılar bu turu geçerse, 3. turdaki olası rakipleri de şöyle:

Krasnodar (Rusya)

Viktoria Plzen Çekya)

Rapid Vien (Avusturya)

Stade Rennais (Fransa)





PLAY-OFF TURUNDA SERİ BAŞI GİDEBİLİR

Beşiktaş kendisini play-off turuna atabilirse daha zorlu ekiplerle karşılaşabilir.

Alttan kendisi gibi Benfica ve ve Dinamo Kiev de gelirse, bu durumda siyah-beyazlıların seri başı olma şansı kalmayacak. Beşiktaş ya Benfica ya da Kiev ile eşleşecek.

MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ DEĞİL

Şampiyonlar Ligi öne elem maçlarının ne zaman oynanacağı ise henüz belli değil.

Pandemi süreci nedeniyle ligler ötelendiği için UEFA, önce bu sezonun Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamlanması içi çalışıyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları normal şartlarda 25 Haziran-27 Ağustos 2020 tarihinde yapılması gerekiyordu.

27 MİLYON EUROLUK GELİR

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa en az 27 milyon euro kazanacak. Siyah-beyazlıların bunun için 2 ön eleme ve 1 play-off turu geçmesi gerekiyor.