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    Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Ghezzal'ın performansı

    Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Ghezzal'ın performansı

    Süper Lig'in 2020-21 sezonunda şampiyon Beşiktaş'ın son dakikada kadrosuna kattığı Ghezzal, performansıyla göz doldurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 22:30
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    Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti.

    Ligin büyük bir kısmında oynadığı futbolla rakiplerinden daha iyi durumda olan siyah-beyazlılar kupayı hak etti.

    Beşiktaş'ın bu sezon sağ kanadında da Leicester City'den kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal, performansıyla göz doldurdu.

    Beşiktaş ın şampiyonluğunda Ghezzal ın performansı #1

    GHEZZAL'IN PERFORMANSI

    Ghezzal, Beşiktaş'ın gol yollarında asist performansıyla ön plana çıktı.

    Ghezzal, bu sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla çıktığı 30 maçta 7 gol 17 asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

    Beşiktaş ın şampiyonluğunda Ghezzal ın performansı #2

    EVRAKLARI MOTOSİKLETLE SON DAKİKADA YETİŞTİRİLMİŞTİ

    Beşiktaş, Cezayirli futbolcunun evraklarını yetiştirebilmek için ise ilginç bir yönteme başvurmuştu.

    FIFA TMS sisteminde Ghezzal transferini eşleştiren siyah-beyazlı yönetim, Cezayirli oyuncunun evraklarını TFF'ye motosiklet aracılığıyla ulaştırmıştı.

    Beşiktaş ın şampiyonluğunda Ghezzal ın performansı #3

    Beşiktaş ın şampiyonluğunda Ghezzal ın performansı #4

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