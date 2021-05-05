Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Ghezzal'ın performansı

Süper Lig'in 2020-21 sezonunda şampiyon Beşiktaş'ın son dakikada kadrosuna kattığı Ghezzal, performansıyla göz doldurdu.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin büyük bir kısmında oynadığı futbolla rakiplerinden daha iyi durumda olan siyah-beyazlılar kupayı hak etti.

Beşiktaş'ın bu sezon sağ kanadında da Leicester City'den kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal, performansıyla göz doldurdu.

GHEZZAL'IN PERFORMANSI

Ghezzal, Beşiktaş'ın gol yollarında asist performansıyla ön plana çıktı.

Ghezzal, bu sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla çıktığı 30 maçta 7 gol 17 asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

EVRAKLARI MOTOSİKLETLE SON DAKİKADA YETİŞTİRİLMİŞTİ

Beşiktaş, Cezayirli futbolcunun evraklarını yetiştirebilmek için ise ilginç bir yönteme başvurmuştu.

FIFA TMS sisteminde Ghezzal transferini eşleştiren siyah-beyazlı yönetim, Cezayirli oyuncunun evraklarını TFF'ye motosiklet aracılığıyla ulaştırmıştı.