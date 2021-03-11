Beşiktaş'ın şampiyonluk endişesi

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, "8-0 gibi olağanüstü skorlar, Doğanlar, Şahinler yine olur mu diye düşünüyoruz?" diyerek Galatasaray'a göndermede bulundu.

Süper Lig'de 1 maç eksiği olmasına rağmen rakiplerinin 2'şer puan önünde bulunan Beşiktaş'ta yönetim, şampiyonluk endişesi yaşıyor.

Türkiye gazetesine konuşan Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, şike göndermesi yaptı.

"İNSAN İSTER İSTEMEZ YİNE Mİ DİYE SORUYOR"

Urgancılar, camiada son zamanlarda 'Şampiyonluk kaçar mı?' endişesinin olduğunu söylerken, "Bunun sebebi geçmişe dayanıyor. Beşiktaş sayesinde dünya futbol literatürüne 'şerefli ikincilikler' deyimi katıldı. Bunun müsebbibi bizim o dönemki rakiplerimizdir. Saha dışı organizasyonları, 8-0 gibi olağanüstü skorlar, Doğanlar, Şahinler gibi araba modelleri söz konusu oldu. Hâl böyle olunca da insan ister istemez 'Yine mi?' diye soruyor. Bu dönem öyle bir dönem ki insanın hatırına yine geliyor." dedi.