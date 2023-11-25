Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Samsun deplasmanına 10 eksik ile gidiyor.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Söz konusu müsabakanın hazırlıklarını bu sabah Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu da belli oldu.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Eric Bailly, Salih Uçan, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jean Onana'nın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Ante Rebic kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler ve Semih Kılıçsoy

"Fark kapanır"

Yaşanan bu eksiklere rağmen Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şampiyonluk umutlarını kaybetmiş değil.

Zirveyle aradaki dokuz puanlık farka rağmen Çalımbay'ın öğrencilerine "Hedefimiz önümüzdeki takımlara yetişebilmek. Bunun için de iyi bir seri yakalamamız gerekiyor. Önümüzdeki üç maçı kazanırsak zirvede yeniden iddialı duruma geliriz, fark kapanır" dediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)