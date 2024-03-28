Beşiktaş'ın scout ekipleri genç avında! Dört ülkeden futbolcu izliyorlar Altyapısından Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi gibi genç yıldızları çıkartan Beşiktaş, yurt dışındaki genç yıldızları izlemeye devam ediyor.

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Beşiktaş, geçen hafta genç futbolcu Fahri Kerem Ay ile profesyonel sözleşme imzalarken kulüp bu stratejiyi sürdürmeye devam ettirme kararı aldı.

Siyah-beyazlılarda futbol şubesinden sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, yeni sezonda kadroda yerli oyunculara daha çok şans verileceğini belirtirken hem kendi öz kaynaklarından hem de Avrupa'da altyapıdan yetişen gençleri takıma kazandıracaklarını ifade etti.

"Dört ülkeden oyuncu izliyoruz"

Samet Aybaba ile birlikte Avrupa'da yetenekli ve gelecek vadeden oyuncuları takip ettiklerinin altını çizen Uçar, "Şu anda listemizde İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda'da tespit ettiğimiz futbolcular var." yorumunu yaptı.

Samet Aybaba ise yurt içinde özellikle Anadolu'da altyapılarda önemli yetenekli isimleri de takip ettiklerini ve yoğun çalışma içinde olduklarını belirtti.