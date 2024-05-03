Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'la bulduğu gol VAR'dan döndü!

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Süper Lig'de 35. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Rizespor kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Semih, golü buldu
Dakikalar 10'u gösterdiğinde Rachid Ghezzal sağ kanatta ceza sahasının uzağından serbest vuruşu kullandı.
Salih Uçan'ın uzak direkte indirdiği topu ön direkte Semih Kılıçsoy tamamladı ama gol geçersiz sayıldı.
VAR uyarısıyla gol değer kazanmadı
Hakem Ali Şansalan, önce golü verdi. Daha sonra VAR hakemi Emre Malok'tan gelen uyarının ardından Semih'in golü, top dışardan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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