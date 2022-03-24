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    Beşiktaş'ın Şenol Güneş'ten vazgeçme nedeni

    Beşiktaş'ın Şenol Güneş'ten vazgeçme nedeni

    Beşiktaş'ta ibre Şenol Güneş'teyken bir anda Valerien Ismael ile anlaşılması siyah-beyazlı taraftarı şoke etti. Bu kararın arkasında Ceyhun Kazancı'nın, Çebi'ye rest çekmesinin olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 13:23
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    Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael oldu.

    Kısa süre sonra görevine başlayacak olan Fransız teknik adamı, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın getirdiği biliniyor.

    CEYHUN KAZANCI YERLİ TEKNİK ADAM İSTEMİYOR

    Ahmet Nur Çebi ve taraftarın istediği Şenol Güneş'in takımın başına getirilmesi an meselesi olsa da Kazancı, duruma el koyarak Çebi'ye rest çekti.

    Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in edindiği bilgiye göre; Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ile görüşerek, "Şenol Güneş gelirse istifa ederim diyormuşsun. Doğru mu?" ifadelerini kullanmış. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı bunun üzerine, "Eksik söylemişler başkanım. Sadece Şenol Güneş değil, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay gibi hocalar gelirse bugün istifa ederim." şeklinde yanıt vererek yerli teknik adam istemediğinin altını çizdi.

    Beşiktaş ın Şenol Güneş ten vazgeçme nedeni #1

    VALERIEN ISMAEL DÖNEMİ

    Bu rest sonrası Ahmet Nur Çebi, sportif direktörlük projesine güvendiği için yerli teknik adam isteğinden vazgeçerek Ceyhun Kazancı'nın istediği Valerien Ismael'e evet diyerek Beşiktaş'ta yeni bir dönemi başlattı.

    Beşiktaş ın Şenol Güneş ten vazgeçme nedeni #2


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