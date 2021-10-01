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    Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı

    Süper Lig'de 8. hafta maçında Sivasspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı. Sakatlıkları geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira maç kadrosuna dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 14:29
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    Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı

    Süper Lig 'de 8. hafta maçında Sivasspor 'la karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı. Sakatlığı geçen Vida ve Alex Teixeira kadroda yer aldı.

    Sakatlığı geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira kadroya dahil edildi.

    8 EKSİK DAHA VAR

    Sakatlıkları süren Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal kadroda yer almadı.

    Beşiktaş, Sivasspor'la yarın akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.

    Beşiktaş ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı #1

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