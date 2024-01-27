Beşiktaş'ın Sivasspor maçında sürpriz eksikler! Semih ve Onur yok...

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Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına gidecek.
Siyah-beyazlıların zorlu maçtaki kadrosu belli olurken iki eksik dikkati çekti.
Kadroda sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy ve Pendikspor'a transfer olacağı konuşulan Onur Bulut yer almadı. Açıklamada Onur'un ağrılarının arttığı bilgisine de yer verildi.
2 futbolcu yok
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut, Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler.
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