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    Beşiktaş'ın soyunma odasındaki galibiyet pozu

    Beşiktaş'ın soyunma odasındaki galibiyet pozu

    Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenen Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyet, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 21:33
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 21:36
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

    Ezeli rakibini, Josef ve N'Koudou'nun golleriyle 2-0 yenen siyah-beyazlılar, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

    GALİBİYET POZU

    Soyunma odasında galibiyeti kutlayan futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte galibiyet pozu verdi.

    Beşiktaş ın soyunma odasındaki galibiyet pozu #1

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