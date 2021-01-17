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Beşiktaş'ın soyunma odasındaki galibiyet pozu
Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenen Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyet, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 21:33
- Güncelleme : 17.01.2021 - 21:36
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Ezeli rakibini, Josef ve N'Koudou'nun golleriyle 2-0 yenen siyah-beyazlılar, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.
GALİBİYET POZU
Soyunma odasında galibiyeti kutlayan futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte galibiyet pozu verdi.