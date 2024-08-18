Beşiktaş'ın stadı yeni görünümüne kavuşuyor Beşiktaş, Dolmabahçe'deki eksiklikleri gidermek için başlattığı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Çimden koltuklara, çatının membranlarından Atatürk’ün resmine kadar birçok yenilik yapıldı.

Haber Merkezi

Beşiktaş, 2'nci hafta karşılaşmasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

Öte yandan, siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'deki eksiklikleri gidermek amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

Tesislerden sorumlu yönetici Çağlayan Tuğal gözetiminde yapılan çalışmalarda birçok yenilik gerçekleştirildi.

ÇİM HİBRİT OLDU

Sezon bitiminde stadyumda konserler düzenlendi ve ardından çim tamamen sökülerek hibrit çime dönüştürüldü.

Eskiyen ve yıpranan koltuklar yenilendi. Merdiven boşluklarındaki sarı renk, siyah-beyaz atmosferi bozduğu gerekçesiyle gri renge boyandı.

Stadyumdaki koltuk düzeni de değiştirildi; alt kat tamamen beyaz, üst kat ise siyah koltuklardan oluştu.

Çatının membranları, stadyum inşasında kullanılan ve tartışmalara neden olan 3. sınıf malzemede 1. sınıf membran ile yenilendi.

EYLÜL BEKLENECEK

Çatının yarısı tamamlandı ve Eylül’ün ilk haftasında tamamen değişmiş olacak. Ayrıca tribün ve çatı arasında açılır kapanır paneller yerleştirildi, böylece taraftarların seslerinin stadyum içerisinde kalması amaçlanıyor.

ATATÜRK DETAYI

Stadyumda bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi ve arması da yenileniyor. Mevcut resim değiştirilecek ve bu kez kalpaklı bir resmi stadyumda asılı duracak.