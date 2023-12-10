Beşiktaş'ın stoperi Eric Bailly'ye tehdit mesajları Beşiktaş forması giyen Eric Bailly'nin kendisine borcu olduğunu iddia eden bir menajer, 29 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe derbisi sırasında tehdit mesajları gönderdi.

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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Eric Bailly, İngiltere'de gündem oldu.

Mirror'da yer alan habere göre Bailly'nin kendisine borcu olduğunu iddia eden bir menajerin 29 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe derbisi sırasında tehdit mesajları yolladığı belirtildi.

Menajerin Bailly'nin Beşiktaş'a olan transferinden dolayı 29 yaşındaki futbolcunun kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü ve bu nedenle mesajlar gönderdiği aktarıldı.

"Seni lanetleyeceğim"

Menajerin derbi sırasında Bailly için önce, "Seni lanetleyeceğim" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

Bailly'nin Fenerbahçe'nin kazandığı ikinci penaltıya sebebiyet vermesinin ardından ise menajerin bu kez, "Lanetimin sana ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen bir erkek değilsin. Sen büyük bir bir Mickey Mouse'sun!" ifadelerini yazdığı kaydedildi.

Beşiktaş'a bildirildi

Söz konusu menajerin Bailly'yi 'adam göndermekle tehdit' ettiği ve durumun Beşiktaş'a bildirildiği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün de konuyu polise taşıyacağı vurgulandı.

Bailly'nin menajerinden açıklama

Eric Bailly'nin menajeri olan Severin Bohui ise futbolcunun transferinde anlaşmaya kendisinden başka kimsenin dahil olmadığını söyledi.

Bohui, "Ona tehditler ve mesajlar göndermeyi, şantajı bırakmadı. Eric'in kendisine borcu olduğunu ima ediyor çünkü Eric'in Beşiktaş'a transferinde aracılık yapanlardan biriydi" derken açıklamalarını, "Eric'e bu adamla herhangi bir aracılık sözleşmesi imzalayıp imzalamadığını sordum, 'Hayır' dedi. Kulübe de bu adamı tanıyıp tanımadıkların, Eric'le kendileri adına konuşmasını isteyip istemediklerini sordum, 'Hayır' dediler. Menajerlerin anlaşmalara burnunu sokmaya çalıştığı aynı eski hikaye. Kesin olan bir şey varki bu adam Eric'i taciz etmeyi bırakmadı. Hatta Fenerbahçe maçında sonra bile ona mesaj gönderdi. Eric'i adam göndermekle tehdit ediyor. Bu yüzden onu engellemenin sorunu çözeceğini sanmıyorum. Bu FIFA'dan ziyade bir güvenlik sorunu" diye tamamladı.