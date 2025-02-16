Beşiktaş'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Beşiktaş, son 7 Süper Lig mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3 kez de galip geldi.

DOLMABAHÇE'DE SERİ 5 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş aynı zamanda ligde evinde oynadığı son 5 karşılaşmada rakiplerine 3 puan şansı tanımadı.

Söz konusu dönemde Dolmabahçe'de Fenerbahçe, Bodrum FK ile Trabzonspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor ve Samsunspor'la de berabere kaldı.