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    Beşiktaş'ın toplam borcu 4.9 milyar lira

    Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak duyuruldu.
    • 28.05.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 11:35
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    Beşiktaş'ın toplam borcu 4.9 milyar lira

    Beşiktaş'ta yıllık olağan mali ve idari genel kurulda kulübün borcu da açıklandı.

    Siyah-beyazlılarda genel kurulda yapılan açıklamada kulübün 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle kulübün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğu duyuruldu.

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