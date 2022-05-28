- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş'ın toplam borcu 4.9 milyar lira
Beşiktaş'ın toplam borcu 4.9 milyar lira
Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak duyuruldu.
- 28.05.2022 - 11:29
- Güncelleme : 28.05.2022 - 11:35
Beşiktaş'ta yıllık olağan mali ve idari genel kurulda kulübün borcu da açıklandı.
Siyah-beyazlılarda genel kurulda yapılan açıklamada kulübün 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle kulübün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğu duyuruldu.
Detaylar geliyor...