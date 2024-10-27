Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

KAVGA ÇIKTI

Genel kurul, eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kongre salonuna gelmesiyle karıştı. Bazı kongre üyeleri Ahmet Nur Çebi’yi salında alkışlarla karşılarken, bazı kongre üyeleri de bu harekete tepki gösterdi.

Bu esnada kongre üyesi İsmail Cevahir’in kürsüye çıkıp, parmak sallayarak divan başkanlığı ve yönetime tepki göstermesinin ardından salonda kavgalar çıktı.

Sinirlenen kongre üyeleri kürsüye yürüdü ve salonda arbedeler yaşandı.

Yaklaşık 10 dakika süren kavgalar, bazı kongre üyelerinin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Tartışmaların sona ermesinin ardından genel kurul devam etti.

AHMET AKPINAR: NE SANIYORSUNUZ KENDİNİZİ

Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Akpınar da kavgayla alakalı şunları şöyledi:

Burası Dingo'nun ahırı değil, burası Beşiktaş kongresi. Oturun yerinize! Ne sanıyorsunuz siz kendinizi! Burası Beşiktaş, Uganda değil! Oturun yerinize. Salonu mu boşaltayım, kongreyi mi iptal edeyim? Buna ne hakkınız var! Hiçbir Beşiktaşlı Beşiktaşlıya el kaldıramaz. Biz büyüklerimizden böyle gördük.

BORÇ 8 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Öte yandan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul,siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.