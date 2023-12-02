Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! 7 milyar liraya dayandı Beşiktaş'ın idari ve genel kurulunda, Ahmet Nur Çebi yönetiminin 2022 faaliyetleri ibra edildi. Siyah-beyazlıların toplam borcunun ise 6.9 milyar lira olduğu duyuruldu.

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Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlıların yönetimi, 2022 yılı faaliyetleriyle idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün mali genel kurulunda kulübün toplam borcunun 6 milyar 981 milyon 174 bin 93 TL olduğu açıklandı.

"Hepinizi çok seviyorum"

Kararın verildiği kongrede söz alan Ahmet Nur Çebi, kongre üyelerinden Beşiktaşlılığının sorgulanmamasını istedi.

Hepinize saygılarımız arz ediyorum. Hepinizi çok seviyorum ve değerli buluyorum. Sağ olun, var olun. 6,5 yıl 2. başkanlık, daha sonra 4 yıllık başkanlık döneminde bu genel kurulun yüzde 68 oyunu alarak göreve geldim. Bu tayin eden genel kurula teşekkür ediyorum. Özellikle vurgulamak istediğim bir konu var. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen hiçbir Beşiktaşlı'nın Beşiktaşlılığını sorgulamayalım. Saygı duyalım ve değer verelim.

"Göreve çok zor bir dönemde geldim"