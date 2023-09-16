Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu! Siyah-beyazlıları zorlayacak rakam Süper Lig devi Beşiktaş'ın toplam borcunun 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olduğu açıklandı.

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Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu duyuruldu.

Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş’ın toplam borcu 31 Mayıs tarihi itibarıyla 6 milyar 696 milyon 974 bin TL.

6.7 milyar liralık borç

Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunu, alacaklarını ve Beşiktaş’ın ödemesi gereken faiz, ana para ve borçlarla ilgili detaylı bilgi verdi.

Beşiktaş'ın değişmeye ihtiyacı var. Geleneksel yönetim şekliyle, geleneksel gelirleriyle finansal tablonun döndürülmez olduğunu görüyoruz. Son divan kurulu toplantısında borcun kontrol edilebildiğini söylemiştik. 6,9 milyar brüt, 6,7 milyar TL de net borcumuz var. Bunun da yarısı finansal borçlardan oluşuyor. Bu planlamada ilk olarak borcu yönetmek ve kontrol etmemiz gerekiyordu, birinci aşamayı tamamladık. Beşiktaş'ın finansal olarak başarılı olması, sürdürülebilir başarının en temel kriteri olan finansal sürdürülebilirliği sağlamak için gelirleri arttırmamız gerekiyor.

"Potansiyelimizi kullanabiliriz"