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Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi, Cyle Larin kadroda

Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi, Cyle Larin kadroda

Yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Trabzon'a gidecek olan isimler belli oldu. Sakatlıktan kurtulan Cyle Larin, kadroda yer aldı.