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    Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi, Cyle Larin kadroda

    Yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Trabzon'a gidecek olan isimler belli oldu. Sakatlıktan kurtulan Cyle Larin, kadroda yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 14:28
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    Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi, Cyle Larin kadroda

    Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

    Yarın oynanacak kritik karşılaşma öncesi, Trabzon'a gitmek için hareket eden siyah-beyazlılarda kafilede yer alan isimler belli oldu.

    LARİN İYİLEŞTİ

    Bir süredir sakatlığı bulunan Kanadalı forvet Cyle Larin, sürpriz bir şekilde kadroda yer aldı.

    İşte kafilede bulunan isimler:

    Beşiktaş ın Trabzonspor kafilesi, Cyle Larin kadroda #1

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