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Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesi, Cyle Larin kadroda
Yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Trabzon'a gidecek olan isimler belli oldu. Sakatlıktan kurtulan Cyle Larin, kadroda yer aldı.
- Haber Merkezi
- 12.09.2020 - 14:28
Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Yarın oynanacak kritik karşılaşma öncesi, Trabzon'a gitmek için hareket eden siyah-beyazlılarda kafilede yer alan isimler belli oldu.
LARİN İYİLEŞTİ
Bir süredir sakatlığı bulunan Kanadalı forvet Cyle Larin, sürpriz bir şekilde kadroda yer aldı.
İşte kafilede bulunan isimler: