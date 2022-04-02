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    Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

    Süper Lig'de 31. haftanın kritik maçında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli olurken sakatlıktan dönen Pjanic de kadroda yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 15:38
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    Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

    Süper Lig 'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda lider Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk maçına çıkacak.

    Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli olurken Miralem Pjanic de sakatlık süreci sonrasında kendine kadroda yer buldu.

    Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan ve Mert Günok kadroda yer alamadılar.

    BEŞİKTAŞ’IN KAMP KADROSU

    Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

    Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.

    Beşiktaş ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı #1


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