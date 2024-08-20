Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı

Haber Merkezi
Lugano- Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak.
Karşılaşma öncesi Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
ABOUBAKAR YER ALDI
Kadroda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain yer almazken ayrılması gündemde olan Vincent Aboubakar'ın listede yer alması dikkatleri çekti.
Kadro şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka
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