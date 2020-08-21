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Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu için UEFA’ya bildirilen takım listesi belli oldu. Mensah, N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi.
- Haber Merkezi
- 21.08.2020 - 12:52
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında karşılaşacağı PAOK maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği kadro listesi belli oldu.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi.