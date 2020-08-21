Haberler

Futbol Haberleri

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu için UEFA’ya bildirilen takım listesi belli oldu. Mensah, N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi.