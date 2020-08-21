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    Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu için UEFA’ya bildirilen takım listesi belli oldu. Mensah, N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 12:52
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    Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında karşılaşacağı PAOK maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği kadro listesi belli oldu.

    YENİ TRANSFERLER KADRODA

    Yeni transferler Mensah, N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi.

    Beşiktaş ın UEFA ya bildirdiği kadro belli oldu #1

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