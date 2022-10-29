Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
389.720
0.28%
BTXN Coin
10.66
0.28%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C
    Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu

    Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu

    Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
    • 29.10.2022 - 19:32
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 20:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile evinde kozlarını paylaşacak.

    Siyah-beyazlıların, Ümraniyespor ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta 5 isim çeşitli sebeplerle kadroda yer almadı.

    5 eksik var

    Atiba, Rachid Ghezzal ve Emre Bilgin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar da kafilede kendine yer bulamadı.

    İşte Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu:

    Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Francesco Montero, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef De Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Kevin Nkoudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst

    Beşiktaş ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu #1


    NASA'dan 'gülümseyen' Güneş paylaşımı
    Teknoloji

    NASA'dan 'gülümseyen' Güneş paylaşımı

    Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?
    Yaşam

    Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir