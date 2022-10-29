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Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu

Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.