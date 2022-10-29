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Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
- 29.10.2022 - 19:32
- Güncelleme : 29.10.2022 - 20:08
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile evinde kozlarını paylaşacak.
Siyah-beyazlıların, Ümraniyespor ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta 5 isim çeşitli sebeplerle kadroda yer almadı.
5 eksik var
Atiba, Rachid Ghezzal ve Emre Bilgin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar da kafilede kendine yer bulamadı.
İşte Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Francesco Montero, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef De Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Kevin Nkoudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst