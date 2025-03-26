Beşiktaş'ın yabancı hakem isteği gerçekleşmedi

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
29 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30'da siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak dev derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakem kararını verdi.
TFF, kritik maça hakem Yasin Kol'u atadığını duyurdu.
BEŞİKTAŞ YABANCI HAKEM İSTEMİŞTİ
Beşiktaş Yönetimi, derbi maçı yabancı bir hakemin yönetmesini talep etmişti.
Siyah-beyazlılar, resmi hesabından yaptığı açıklamalarla TFF'ye bu yönde çağrılarda bulunmuştu.
"TALEBİMİZ ADALET İLKESİ GEREĞİ EN DOĞAL HAKKIMIZDIR"
Beşiktaş yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı’nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.
Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.
Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz.
Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
"KİMSE BEŞİKTAŞ CAMİASINI HAFİFE ALMAK GİBİ BİR GAFLETE KAPILMASIN!"
Kulübümüzden Açıklama
Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez.
Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz;
Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.
Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz:
Adaletsizliğin altına imza atmayın!
Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.
Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!
Beşiktaş Jimnastik Kulübü
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