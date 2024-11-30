Beşiktaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel'den siyah-beyazlı camiaya ilk mesaj

AA

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasından sonra başkan olan Hüseyin Yücel, kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"BEŞİKTAŞ'IMIZIN MENFAATLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yücel, "Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır." sözleriyle başlayan mesajında şu ifadelere yer verdi: